Лукашенко раскрыл план Запада начать войну против России в 2020 году

Минск обладает соответствующей информацией. заявил белорусский лидер

У Минска есть сведения, что Запад планировал начать боевые действия против России в случае успеха переворота в Белоруссии в 2020 году. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

Политик заявил, что "мы точно знаем", что Запад готовился воевать с Россией после мятежа в Белоруссии 2020 года.

Лукашенко рассказал, что Запад собирался, "если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области войсками НАТО, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса".

По словам президента Белоруссии, он рассказал об этом российскому лидеру Владимиру Путину, в ближайшее время "мы обнародуем эти факты", сообщает ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что практика Запада по организации переворотов в странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны. По словам белорусского лидера, победителей в третьей мировой войне, если она будет развязана, не окажется.

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