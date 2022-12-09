Суд в Москве приговорил Илью Яшина к 8,5 годам колонии

Поводом для возбуждения дела стал ролик на YouTube

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан в России иноагентом) к лишению свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права деятельности, связанной с администрированием сайтов и соцсетей, передает ТАСС.

Прокурор запрашивал для обвиняемого девять лет колонии.

Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти". Вину Яшин не признал.

Поводом для возбуждения дела стал ролик на YouTube от 7 апреля о событиях в Буче. Согласно материалам дела, своими действиями экс-мундеп способствовал росту социальной напряженности.

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