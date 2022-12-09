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Борьба с последствиями антироссийских санкций стоила Европе 500 млрд евро

15:31
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Однако результат - плачевный

Меры, призванные "защитить" экономику от негативного влияния антироссийских санкций, обошлись Европе в 500 миллиардов евро. Однако такой серьезной проблемы, как скачок цен на энергоресурсы, избежать все равно не удалось, пишет Bloomberg.

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Ограничительные меры, введенные в отношении России, вызвали проблемы с поставками, в частности, в таких секторах, как деревообработка и драгоценные металлы. Однако есть и более глубинные сбои, которые вызваны скорее глобальными рыночными тенденциями, российскими боевыми действиями на Украине и ответными шагами Москвы, подсчитали в Еврокомиссии.

К концу ноября ЕС утвердил свыше 150 национальных мер, призванных смягчить шок от российских боевых действий на Украине. Об этом сообщил агентству источник на условиях анонимности - соответствующий документ, в котором называется затраченная сумма в 525,5 миллиарда евро, не был обнародован.

Скачок цен на энергоносители в ЕС оказался особенно резким по сравнению с США и Японией. Это поставило под угрозу конкурентоспособность блока и сократило производство. По оценкам, на меры по смягчению последствий для частных домохозяйств и компаний в 2022 году блок потратил примерно 0,9% от чистого ВВП.

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