Число безработных в России с марта снизилось на 124 тысячи

Власти контролируют ситуацию

С начала марта 2022 года количество безработных в России сократилось на 124 тысячи человек. Об этом в пятницу. 9 декабря, сообщил секретариат российского вице-премьера Татьяны Голиковой.

В аппарате замглавы кабмина отметили, что в настоящее время в центрах занятости зарегистрированы 558,8 тысячи безработных россиян.

Также в стране продолжает снижаться количество граждан, находящихся в режиме неполного рабочего дня или недели, а также в простое.

Все показатели неполной занятости также продолжили снижение, цитирует сообщение секретариата Голиковой АГН "Москва".

Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что ситуация на рынке труда в России стабильна, число граждан, состоящих на учете в центрах занятости, ниже, чем в 2019 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"