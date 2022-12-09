Город, где рождается хорошее настроение

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18:10
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Санкт-Петербург готовится к наплыву туристов

Санкт-Петербург в преддверии новогодних праздников готовится к наплыву туристов. Помимо классических экскурсий Северная столица предлагает прогулку по одному из лучших стадионов страны "Газпром-Арене".

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С высоты птичьего полета стадион "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге похож на гигантский космический корабль. Это была задумка архитекторов - построить не только спортивный объект, но и туристический. Уникальная раздвижная крыша площадью 71 тысяча квадратных метров, выкатное поле массой в 7 тысяч тонн - об особенностях стадиона, истории его строительства можно узнать на отдельной экскурсии. Ее проводят по выходным.

Это сооружение построено на месте старого советского футбольного стадиона имени Кирова. Памятник первому секретарю Ленинградского обкома до сих пор напоминает об этом. Арену открыли в 2016-м, и сколько событий уже прошло здесь: Кубок Конфедераций в 2017-м, чемпионат мира по футболу и международная хоккейная встреча в 2018-м, ключевые матчи континентального первенства 2021 года. Но в планах - не только спортивные соревнования.

"Мы в данный момент располагаем суперсовременной системой художественного света, которая включает более 3 тысяч световых приборов различных. Это и подсветка фасада и внутренних пространств. Это лазеры, светодиодные приборы, устройства, которые могут работать в разных сценах", - отметил Владимир Литвинов, генеральный директор "Газпром-Арены".

С помощью софитов стадион может устроить собственное красочное представление. На днях прошла премьера пилотного проекта - лазерно-светового шоу "Космос".

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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