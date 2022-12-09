Лукашенко назвал неприемлемыми условия Киева для переговоров с Москвой

Выдвигать требования России нельзя

Требования Украины по выводу российских войск с территорий Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка неприемлемы. Выдвигать подобные условия для организации переговоров между Киевом и Москвой нельзя, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации - по многим причинам", - сказал Лукашенко в в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По словам белорусского лидера, надо сесть за стол переговоров и в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы. Если этих шагов нет, значит, Киев не хочет этих переговоров, приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Он добавил, что с Путиным всегда говорил о договоре и прекращении войны.

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