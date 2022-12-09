Лукашенко опроверг обсуждение с Путиным новых регионов России

Президент Белоруссии заявил, что выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 9 декабря, заявил, что в ходе общения с российским лидеров Владимиром Путиным не обсуждал новые регионы России: ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Как отметил белорусский лидер, "мы всегда говорили о договоре" о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Также обсуждалась возможность прекращения боевых действий.

Лукашенко подчеркнул, что в ходе телефонных бесед и личных встреч с Путиным "никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гарантировать территориальную целостность Украины в сегодняшних границах может только Россия. В Кремле после этого пояснили, что речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов России.

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