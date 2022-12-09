Собянин: открытие Троицкой линии метро запланировано на конец 2024 года

"Новаторская" Троицкой линии готова почти на 70%

В Москве полным ходом идёт строительство новой ветки метро - Троицкой. Ее планируют открыть к концу 2024-го. Линия готова уже почти на 70% - из 11 перегонных тоннелей построили семь. А станция "Новаторская" этой ветки будет пересекать БКЛ - там создадут крупнейший пересадочный узел. Новая платформа улучшит транспортное обслуживание сразу трех районов столицы - Обручевского, Ломоносовского и Проспекта Вернадского.

Станция "Новаторская" Троицкой линии очень длинная - более 300 метров. Здесь два перехода на БКЛ: один в конце зала - сразу на платформу, а второй - в центре. Он будет вести в объединенный вестибюль двух станций.

Пока идет строительство, рядом идут поезда Большой кольцевой линии. Чтобы не мешать их движению, самые важные работы провели заранее до запуска БКЛ.

"Часть конструкций, которые пересекают станцию БКЛ, уже була возведена. Все последующие работы, которые мы ведем, - на сопряжении с действующей станцией. Включая дополнительный мониторинг, чтобы строительство не отразилось на движении поездов по БКЛ", - сказал Денис Петров, руководитель строительства станции "Новаторская".

Там будет сразу четыре оборотных тупика для поездов. Сама станция - лишь небольшая часть того комплекса, который сейчас здесь возводят. Одних только технических помещений - больше 500. На станции завершается установка основных конструкций, в том числе эскалаторов, их здесь 13, монтаж инженерных систем и оборудования.

Станция Троицкой ветки - мелкого заложения. С одной основной платформой и двумя вестибюлями. Выходы будут на обе стороны Ленинского проспекта к улицам Новаторов и Удальцова. В районах вблизи станции - Обручевском, Ломоносовском и Проспект Вернадского - проживают около четверти миллиона человек. "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии.

"Троицкая ветка метро строится полным ходом, уже из 11 перегонных тоннелей первой очереди от "ЗИЛа" до "Коммунарки" построено 7 тоннелей, 7 участков, и в стройке находится еще четыре. Линия очень важная, в зоне притяжения ее проживает или работает около 1,5 миллионов человек, практически каждый десятый москвич так или иначе почувствует улучшение транспортной ситуации с вводом этой линии. Готовность и ход строительства неплохой, поэтому планируем ее запустить уже в конце 2024 года", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новаторская" Троицкой линии готова почти на 70%. К 2030 году ежедневный пассажиропоток двух одноименных станций превысит 80 тысяч человек.

Александра Панина, Андрей Булычев, Арсений Кобяков, Алексей Комаров, "ТВ Центр"

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