Путин назвал неожиданными и разочаровывающими слова Меркель об Украине

Президент России ответил на вопросы журналистов в Бишкеке

Контакты с США по обмену заключенными, подобные тем, что привели к освобождению Виктора Бута, будут продолжены. Сегодня об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. В Бишкеке президент России принял участие в саммите Евразийского экономического союза, на котором лидеры пяти стран обсудили углубление интеграционных процессов и развитие единого рынка товаров и услуг.

Один из первых вопросов, который задают президенту, касается недавно введенного потолка цен на российскую нефть.

"Насчет этого не переживайте. Тем более, что потолок соответствует тем ценам, по которым мы сейчас продаем. Поэтому у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах. Но дело далеко не в этом. Это касается ведь не только нас. Если кто-то согласится с тем, что потребитель будет определять цену, это приведет к коллапсу в отрасли. Она и так недофинансирована. И если мы будем слушать потребителя, это когда-нибудь приведет к взлету цен. Это глупое и непродуманное предложение. Оно вредное для мировых энергетических рынков. Что касается нашей реакции, то я уже говорил, что мы не будем продавать в те страны, которые к этому присоединятся. И возможно, мы подумаем о сокращении добычи. У нас есть соглашение с ОПЕК. Но пы подумаем, если это потребуется. А конкретные шаги будут изложены в указе, который будет опубликован совсем скоро", - ответил президент.

Следующий вопрос от журналистов касается освобождения Виктора Бута, который накануне прибыл в Москву. У президента спрашивают о том, можно ли расценивать это как начало потепления отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Что касается обменов - эту тему вела ФСБ. Она договаривалась, вела переговоры, что и привело к результату. Возможны ли другие обмены? Все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов. Мы не отказываемся от такой работы в будущем. Можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам? Ну, это специфический вопрос. И мы не ставим себе задачу. Однако они создают определенную атмосферу", - отметил глава государства.

Тема США звучит и в контексте возможной ядерной угрозы. Путин подчеркивает, что Россия в состоянии себя защитить.

"Я вас уверяю, как только мы получаем сигнал, с нашей стороны взлетают сотни ракет. Остановить их невозможно. Но это ответ. Что это значит. Это значит, что падение головных частей ракет противника на территории России неизбежно. Правда, от противника ничего не останется. И вот это серьезно сдерживающий фактор. Но если противник считает, что есть возможность превентивного удара, а мы нет, то это заставляет нас задуматься о тех угрозах, которые создаются другими странами", - сказал Путин.

Понятное дело, не обходят стороной и интервью бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы дать Украине время подготовиться.

"Для меня это было абсолютно неожиданно. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал такого от бывшего канцлера, потому как я исходил из того, что ФРГ ведет себя искренне. Вот то, что сейчас прозвучало, лишь подтверждает, что мы все правильно сделали с точки зрения начала СВО. Потому как Минские соглашения никто не собирался исполнять. Они нас обманывали. И смысл заключался в том, чтобы накачать Украину оружием. И мы это видим. Но, видимо, мы поздно сориентировались Надо было раньше начинать. Но мы рассчитывали на исполнение Минских соглашений. И сейчас возникает вопрос доверия. И после заявлений подобного рода возникает вопрос - как договариваться?. И можно ли как-то договариваться? Но в конечно итоге договариваться придется. Я много раз говорил, что мы открыты к диалогу. Но это заставляет нас задуматься, с кем мы имеем дело", - указал президент.

Про СВО Путина тоже спрашивают и в контексте второй волны мобилизации. Президент еще раз повторяет, что никаких предпосылок для нее нет. Звучит вопрос и про проблемы с обеспечением участников СВО.

"Мы работаем с Минобороны регулярно. Проблемы были. Следуя из того, что вы говорите, они остаются. Но перестают быть такими острыми. И я думаю, вы правы, проблема еще далеко не решена. Самые острые уже закрыты. Но нужно время, чтобы раскрутить производство", - объяснил президент.

Путин еще раз подчеркивает, что все цели СВО будут выполнены в полном объеме. Либо военным, либо иным путем. Во всяком случае Москва, подчеркнул президент, открыта к диалогу.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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