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Крупнейший с 2013 года: в США произошел разлив нефти

17:08
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Причина пока неизвестна

В американском штате Канзас на принадлежащем канадской компании TC Energy нефтепроводе произошел разлив более 14 тысяч баррелей нефти.

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"Причина утечки неизвестна. Это третий разлив нескольких тысяч баррелей нефти на трубопроводе с момента его открытия в 2010 году", - передает Reuters.

Работу нефтепровода приостановили. Для ликвидации последствий аварии направлены 100 человек. В источники питьевой воды нефть не попала.

Длина Keystone достигает почти 3,5 тыс. км, за сутки через него проходит до 622 тыс. баррелей нефти.

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Разлив нефти в США
Разлив нефти в США
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