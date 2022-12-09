Собянин поручил отремонтировать новый корпус ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках

На эти цели выделено 260 миллионов рублей

Сергей Собянин поручил отремонтировать бывшего корпуса завода "Рено", который станет новой производственной площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Печатниках.

Как рассказали в столичной мэрии, на проведение первоочередных работ по ремонту выделено 260 миллионов рублей.

Ранее корпус использовался под стоянку готовых автомобилей и для хранения комплектующих. Сделка по приобретению корпуса для нужд ОЭЗ была согласована с собственниками завода "Рено" в 2021 году и фактически осуществлена в июле 2022 года после реорганизации "Рено" в московский автозавод "Москвич".

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