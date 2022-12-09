МОК оставил в силе санкции против спортсменов России и Белоруссии

Москву и Минск обвинили в нарушении Олимпийской хартии

Санкции Международного олимпийского комитета в отношении российских и белорусских спортсменов остаются в силе. Такое решение принял саммит МОК.

"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе", - цитирует сообщение МОК "Интерфакс".

В пресс-службе комитета уточнили, что сохраняется запрет на организацию, проведение и поддержку любых международных соревнований в России и Белоруссии. Запрещается также демонстрация национальных флагов, цветов и гимнов российскими и белорусскими спортсменами.

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