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МОК оставил в силе санкции против спортсменов России и Белоруссии

16:29
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Москву и Минск обвинили в нарушении Олимпийской хартии

Санкции Международного олимпийского комитета в отношении российских и белорусских спортсменов остаются в силе. Такое решение принял саммит МОК.

Исполком МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов
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"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в вопиющем нарушении Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе", - цитирует сообщение МОК "Интерфакс".

В пресс-службе комитета уточнили, что сохраняется запрет на организацию, проведение и поддержку любых международных соревнований в России и Белоруссии. Запрещается также демонстрация национальных флагов, цветов и гимнов российскими и белорусскими спортсменами.

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