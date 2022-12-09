ВС России нанесли удары по боевикам на купянском направлении

Наступление на краснолиманском направлении продолжается

ВС России нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ на купянском направлении, уничтожено более 50 украинских военных, сообщило российское Министерство обороны.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих.

Кроме того, ВС России отбросили на исходные позиции три пытавшихся атаковать на южнодонецком направлении взвода ВСУ. Уничтожены до 80 украинских военных.

Вместе с тем российские войска продолжили наступать на краснолиманском направлении, уничтожено более 50 украинских военных.

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