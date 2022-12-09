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ВС России нанесли удары по боевикам на купянском направлении

16:24
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Наступление на краснолиманском направлении продолжается

ВС России нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ на купянском направлении, уничтожено более 50 украинских военных, сообщило российское Министерство обороны.

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В ведомстве добавили, что на донецком направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих.

Кроме того, ВС России отбросили на исходные позиции три пытавшихся атаковать на южнодонецком направлении взвода ВСУ. Уничтожены до 80 украинских военных.

Вместе с тем российские войска продолжили наступать на краснолиманском направлении, уничтожено более 50 украинских военных.

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