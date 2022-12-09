Собянин утвердил проекты комплексного развития еще двух бывших промзон столицы

Известен предполагаемый объем инвестиций

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух участков бывших промзон. Постановления подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнили в пресс-службе городского правительства, площадь первой из указанных территорий составляет 7,02 га, она расположена на юге Москвы недалеко от пересечения улицы Москворечье с Пролетарским проспектом. Здесь планируется создать современный жилой квартал, детский сад на 150 детей, школу на 300 учеников, общественно-деловые объекты. Предполагаемый объем инвестиций составляет 14,86 млрд рублей.

Вторая реорганизуемая территория (5,27 га) расположена на севере Москвы в районе Коптево между улицей Новая Ипатовка и Тимирязевским парком. Там появится среди прочего физкультурно-оздоровительный комплекс и травмпункт. Предполагаемый объем инвестиций - 11,05 млрд рублей.

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