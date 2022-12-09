"СВО идет своим чередом": главные заявления Путина в Бишкеке

СВО, экономика и обмен заключенными

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на пресс-конференции в Бишкеке, где проходит саммит Евразийского экономического союза.

По словам главы государства, России предрекали спад экономики на 20%, но сильно ошиблись. Спад есть, но он всего около 2%, уточнил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, Москва не взламывает принципы рыночной экономики, старается быть открытой для передвижений капиталов между странами. В Европе при этом отмечена запредельная инфляция, в России же ситуация устойчивая, безработица ниже, чем в других странах.

Тему обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются, они идут по линии спецслужб и не прекращались, новые обмены возможны, добавил президент.

Он также сообщил, что спецоперация идет своим чередом, все стабильно, никаких проблем нет. При этом участникам процесса урегулирования на Украине придется согласиться с реалиями "на земле". Как уточнил Путин, этот процесс будет непростым, но договариваться придется.

Высказался Путин и по поводу ядерной доктрины России. В ней сформулирован ответ на встречный удар - когда российская система фиксирует пуск ракет в сторону Российской Федерации, в воздухе оказываются сотни ее ракет, остановить которые невозможно.

"Это серьезный сдерживающий фактор", - указал глава государства.

Речи о дополнительной мобилизации сейчас не идет, заметил российский лидер.

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