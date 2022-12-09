Москва и Вашингтон засекретили место переговоров по визам в Стамбуле

Турецкие СМИ теряются в догадках

Москва и Вашингтон не сообщают о месте проведения в Стамбуле переговоров по визовым вопросам. Информация держится в строжайшем секрете.

"Никто из СМИ заранее не знал о такой запланированной в Стамбуле встрече. Место держится в строжайшем секрете", - приводит РИА Новости сообщение телеканала A Haber.

О проходящей в Турции встрече представителей США и России по визовым вопросам сообщил ранее замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что переговоры в Стамбуле не являются сигналом, что Москва возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам. Встреча в Турции, по словам Рябкова - чисто технический контакт.

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