Киев признал уничтожение 50% инфраструктуры на Украине

Для защиты от ракет используются мешки с песком

Половина критической инфраструктуры Украины уничтожено или повреждено. С таким признанием выступил в интервью американскому телеканалу CNN украинский министр инфраструктуры Алексей Кубраков.

"Около 50% критической для электроснабжения инфраструктуры Украины сильно повреждено, а часть полностью уничтожена", - заявил Кубраков.

Украинский министр также рассказал корреспонденту, что для защиты от ракет Киев использует большие мешки с песком. Ракетные удары по инфраструктуре Украины ВС России наносят с 10 октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, за которым, как заявили в Москве, стоят украинские спецслужбы.

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