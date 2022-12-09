Названа причина пожара в ТЦ "Мега Химки"

Последний раз торговый центр проверяли в ноябре прошлого года

Следователи опрашивают сотрудников и мастеров, которые проводили ремонтные работы в торговом центре "Мега Химки", где этим утром произошел крупный пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения требований техники безопасности при проведении сварочных работ. Погиб один человек.

Мощнейший взрыв, почти полностью уничтоживший фасад гипермаркета, прогремел около 6 утра. От грохота моментально проснулся весь прилегающий микрорайон города Химки. Детонация была такой силы, что огромные металлические листы или, например, тяжелый стеклопакет отбросило больше чем на сотню метров. На парковке перед гипермаркетом, несмотря на ранний утренний час, находились десятки автомобилей - многие из них повреждены фрагментами фасада.

По приоритетной сейчас версии, возгорание произошло из-за сварочных работ, которые проводились в пристройке к зданию. События развивались стремительно. Уже через 20 минут полыхали крыша и оба этажа гипермаркета. Последовали мощные взрывы. Возможно, сдетонировала бойлерная, где находится газовое оборудование.

"Предварительно - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия", - сказал Сергей Полетыкин, начальник главного управления МЧС России по Московской области.

Лишь через два часа пожарным удалось локализовать возгорание на площади 7 тысяч квадратных метров и не допустить, чтобы пламя охватило соседний гипермаркет. В ходе обследования территории было обнаружено тело охранника магазина. Когда обрушилась кровля, на мужчину упала металлическая конструкция. По данным компании, он успел покинуть помещение, но вернулся на парковку за своим автомобилем.

Пожар в Химках пополнил список крупных ЧП, произошедших на торговых площадках. Меньше месяца назад в Москве на Комсомольской площади загорелось складское здание, где хранились цветы. Тогда погибли семь человек. А в начале августа в Истринском районе Подмосковья огонь уничтожил крупный склад компании Ozon. Для тушения тогда задействовали авиацию. Там также не обошлось без жертв - один человек погиб, еще 13 пострадали. Материальный ущерб от нового пожара - по предварительным оценкам - не менее 20 миллиардов рублей.

На площадке перед гипермаркетом развернута лаборатория. Специалисты выявили в воздухе вблизи строймаркета повышенную концентрацию фенола.

"По факту измерения атмосферы воздуха на близлежащих территориях выяснилось. что превышений не было зафиксировано. Однако в ходе возгорания лакокрасочных покрытий в воздухе наблюдались небольшие концентрации фенола. Сейчас обстановка стабилизовалась. Превышений никаких не зафиксировано", - сообщил Валерий Родионов, инженер "Мособлэкомониторинга".

Последний раз торговый центр проверяли в ноябре прошлого года. И тогда инспекторы выявили около 50 нарушений пожарной безопасности, которые нужно было устранить до 15 августа.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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