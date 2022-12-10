За сутки в России госпитализировано 1475 больных коронавирусом

Заразились ковидом 7 397 человек

За сутки в России госпитализировано 1 475 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 397 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 658 056 человек с COVID-19, умерло 392 560 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 229 человек, зарегистрировано 1 267 новых больных, всего в столице 3 269 767 инфицированных, скончались 47 146 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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