В России госпитализированы с коронавирусом ещё 763 человека

Наблюдается рост числа заболевших

За сутки в России госпитализировано 763 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 096 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 665 152 человек с COVID-19, умерло 392 611 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 144 человека, зарегистрировано 1 237 новых больных, всего в столице 3 271 004 инфицированных, скончались 47 163 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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