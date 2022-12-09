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Глава "Газпрома" обсудил с Эрдоганом проект газового хаба в Турции

18:00
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Поднимался и вопрос поставок турецким потребителям

Перспективы создания газового хаба обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Поднимался также вопрос поставок турецким потребителям.

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В сообщении российского газового концерна отмечается, что в рамках визита в Стамбул состоялась встреча председателя правления "Газпрома" и президента Турецкой Республики. В переговорах участвовал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

С инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию выступил ранее Владимир Путин. Российский президент также предложил создать на границе ЕС газовый хаб, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе, передает "Интерфакс".

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