Композитор Эдуард Артемьев попал в больницу с ковидом

По словам народного артиста, госпитализировали его несколько дней назад

Композитор Эдуард Артемьев, недавно отметивший 85-летний юбилей, госпитализирован в одну из московских больниц. Диагноз – коронавирусная инфекция.

"Давно уже. Дня четыре назад", — ответил Артемьев на вопрос корреспондента РИА Новости, как давно его положили в больницу. Музыкант добавил, что чувствует себя хорошо.

Эдуард Артемьев — народный артист России. Композитор известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.

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