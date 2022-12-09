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Композитор Эдуард Артемьев попал в больницу с ковидом

18:23
  • пятница
  • 09 декабря 2022

По словам народного артиста, госпитализировали его несколько дней назад

Композитор Эдуард Артемьев, недавно отметивший 85-летний юбилей, госпитализирован в одну из московских больниц. Диагноз – коронавирусная инфекция.

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"Давно уже. Дня четыре назад", — ответил Артемьев на вопрос корреспондента РИА Новости, как давно его положили в больницу. Музыкант добавил, что чувствует себя хорошо.

Эдуард Артемьев — народный артист России. Композитор известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского  и Никиты Михалкова.

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