"Единая Россия" в Москве собрала более 15 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

К сбору помощи присоединились как благотворительные организации, так и члены ассоциации "Женщины в погонах"

Партия "Единая Россия" совместно с Московским городским советом общественных пунктов охраны порядка и проектом "Женское движение "Единой России" организовала передачу гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, а также жителей Луганской, Донецкой народных республик и других освобожденных территорий, сообщила пресс-служба московского городского регионального отделения "Единой России".

Уточняется, что коллектив департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы и подведомственных ему учреждений принимает активное участие в гуманитарной акции.

"Все с большой теплотой откликнулись на новый сбор гуманитарной помощи. В этот раз в преддверии Нового года мы передаем не только спальные мешки, зимнюю обувь, но и сладкие подарки для детей. Наша поддержка сейчас как никогда важна для каждого участника СВО и, конечно же, жителей новых регионов", - сказала председатель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяна Косаревич.

Собрано более 15 тонн груза, его маршрут отслеживается. К сбору помощи присоединились как благотворительные организации, так и члены ассоциации "Женщины в погонах". Они отправили бойцам термобелье и письма с теплыми пожеланиями.

"Женская поддержка сейчас крайне необходима. У жен, матерей и сестер военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, есть возможность собрать и передать необходимые вещи. Это поддерживает боевой дух бойцов и позволяет получить им ту самую долгожданную весточку от близких людей", - подчеркнула председатель общественного совета проекта "Женское движение "Единой России" Москвы Инна Святенко.

Как добавил депутат Государственной думы Анатолий Выборный, стоят две актуальные задачи: помощь с теплой одеждой, доставкой продуктов, а также обеспечение перехода новых регионов на российское законодательство и помощь им в синхронизации законодательной базы с федеральной.

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