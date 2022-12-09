ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия" в Москве собрала более 15 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

19:00
  • пятница
  • 09 декабря 2022

К сбору помощи присоединились как благотворительные организации, так и члены ассоциации "Женщины в погонах"

Партия "Единая Россия" совместно с Московским городским советом общественных пунктов охраны порядка и проектом "Женское движение "Единой России" организовала передачу гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, а также жителей Луганской, Донецкой народных республик и других освобожденных территорий, сообщила пресс-служба московского городского регионального отделения "Единой России".

Уточняется, что коллектив департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы и подведомственных ему учреждений принимает активное участие в гуманитарной акции.

"Все с большой теплотой откликнулись на новый сбор гуманитарной помощи. В этот раз в преддверии Нового года мы передаем не только спальные мешки, зимнюю обувь, но и сладкие подарки для детей. Наша поддержка сейчас как никогда важна для каждого участника СВО и, конечно же, жителей новых регионов", - сказала председатель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяна Косаревич.

Собрано более 15 тонн груза, его маршрут отслеживается. К сбору помощи присоединились как благотворительные организации, так и члены ассоциации "Женщины в погонах". Они отправили бойцам термобелье и письма с теплыми пожеланиями.

"Женская поддержка сейчас крайне необходима. У жен, матерей и сестер военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, есть возможность собрать и передать необходимые вещи. Это поддерживает боевой дух бойцов и позволяет получить им ту самую долгожданную весточку от близких людей", - подчеркнула председатель общественного совета проекта "Женское движение "Единой России" Москвы Инна Святенко.

Как добавил депутат Государственной думы Анатолий Выборный, стоят две актуальные задачи: помощь с теплой одеждой, доставкой продуктов, а также обеспечение перехода новых регионов на российское законодательство и помощь им в синхронизации законодательной базы с федеральной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сбор гуманитарной помощи
Сбор гуманитарной помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.