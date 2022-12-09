Часть жилого дома обрушилась после взрыва в Рязани

Предварительная версия – детонация бытового газа

Часть жилого дома обрушилась в Рязани. На месте происшествия находится губернатор Рязанской области Павел Малков.

"Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина… По предварительным данным, причина происшествия - детонация бытового газа", - сообщил Малков в Telegram.

Известно о двух пострадавших в результате ЧП. Они госпитализированы в больницу скорой помощи.

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