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Часть жилого дома обрушилась после взрыва в Рязани

18:50
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Предварительная версия – детонация бытового газа

Часть жилого дома обрушилась в Рязани. На месте происшествия находится губернатор Рязанской области Павел Малков.

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"Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина…  По предварительным данным, причина происшествия - детонация бытового газа", - сообщил Малков в Telegram.

Известно о двух пострадавших в результате ЧП. Они госпитализированы в больницу скорой помощи.

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