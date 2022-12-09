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США ввели санкции против председателя и членов ЦИК России

19:08
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Памфилову "привилегия" поездок в Америку не интересует

Минфин США сообщил о новых антироссийских санкциях. На сей раз под ограничения попали глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и 14 ее коллег по ЦИК.

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В сообщении американского ведомства поясняется, что санкции против членов ЦИК связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав России. Также в списки попали люди, которых США связывают с якобы организацией "фильтрационных" лагерей для украинцев - в частности, чиновники администрации президента Олег Нестеров и Евгений Ким, а также представители ДНР.

На новость о внесении в черный список Минфина США уже отреагировала Элла Памфилова. Глава ЦИК предположила, что американская администрация испытывает некое облегчение, вводя ограничения против россиян. Сама же Памфилова не нуждается в сомнительной "привилегии" посещения США, передает РИА Новости.

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