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Страны Балтии скинулись на покупку HIMARS у США

19:27
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Считают, что это обеспечит их "индивидуальную безопасность"

Рига, Таллин и Вильнюс ведут совместную работу по закупке РСЗО HIMARS. Такое объединение усилий поможет странам Балтии обеспечить свою индивидуальную безопасность, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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"С учетом саммита НАТО в Вильнюсе в следующем году мы должны и дальше, как и до сих пор, там, где это возможно, осуществлять совместные закупки. Сейчас идет общая работа по системам ракетной артиллерии HIMARS", - сообщил латвийский премьер на совместной пресс-конференции с литовской и эстонской коллегами после встречи в Риге.

Кариньш также напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде было решено увеличить присутствие войск альянса в каждой из стран Балтии до уровня постоянно дислоцированной бригады. Латвийский премьер подтвердил, что Рига, Таллин и Вильнюс намерены обеспечить реализацию этих договоренностей, передает РИА Новости.

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