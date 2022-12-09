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В Финляндии конфисковали 11 связанных с Россией яхт

19:57
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Местонахождение конфискованных яхт не раскрывается

Как сообщил телеканал Yle, власти Финляндии конфисковали 11 из 27 связанных с Россией яхт.

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"11 прогулочных яхт сейчас находятся под следствием из-за введенных против России санкций, все остальные суда были возвращены их владельцам", - говорится в сообщении канала.

Местонахождение конфискованных яхт не раскрывается.

С начала российской спецоперации на Украине правоохранительные органы Финляндии провели 187 процедур по изъятию российского имущества. Стоимость активов оценивается в 191 млн евро.

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