В Финляндии конфисковали 11 связанных с Россией яхт

Местонахождение конфискованных яхт не раскрывается

Как сообщил телеканал Yle, власти Финляндии конфисковали 11 из 27 связанных с Россией яхт.

"11 прогулочных яхт сейчас находятся под следствием из-за введенных против России санкций, все остальные суда были возвращены их владельцам", - говорится в сообщении канала.

Местонахождение конфискованных яхт не раскрывается.

С начала российской спецоперации на Украине правоохранительные органы Финляндии провели 187 процедур по изъятию российского имущества. Стоимость активов оценивается в 191 млн евро.

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