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В МЧС уточнили причину обрушения дома в Рязани

19:57
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Ее назвал сам виновник ЧП

Причиной частичного обрушения жилого дома в Рязани стал взрыв самогонного аппарата. Из-под завалов были извлечены двое жильцов дома, один из которых и назвал причину ЧП.

Часть жилого дома обрушилась после взрыва в Рязани
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"Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат", - приводит ТАСС слова представителя экстренных служб. По данным пресс-службы МЧС региона, это сообщил спасателям один из пострадавших, когда его доставили в больницу.

Сообщение о ЧП в двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани поступило в 17:33. Произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены две угловые квартиры. По данным МЧС, из-под завалов спасены два человека, еще двое пострадали, один из них - в тяжелом состоянии. Жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения.

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