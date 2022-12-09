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США решили ввести санкции против ВКС России

20:27
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Вашингтон объясняет ограничения "закупкой иранских беспилотников"

Вашингтон вводит санкции против ВКС России. Под американские ограничения подпадает также 924-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил решение "закупкой иранских беспилотников" Россией.

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"Сегодня мы объявляем о санкциях в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников", - заявил Кирби на брифинге.

Третью попавшую в список организацию представитель Белого дома не назвал. Однако отметил, что Вашингтон намерен обсудить партнерство России и Ирана в сфере обороны со своими союзниками, передает ТАСС.

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