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Минюст признал Ровшана Аскерова иноагентом

20:57
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Также в реестр включены журналист Михаил Фишман и общественный деятель Ростислав Мурзагулов

Министерство юстиции России признало иностранным агентом издание The Bell.
Опубликован единый реестр иноагентов

Также в реестр включены игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров, журналист Михаил Фишман, философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов и "Экологическое Движение 42" из Архангельска.

В список иноагентов они попали на основании седьмой статьи федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Теперь в реестре Минюста числятся 499 человек, СМИ и организаций.

В апреле иноагентом была признана основательница издания The Bell Елизавета Осетинская.

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Ровшан Аскеров
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