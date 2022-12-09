ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США опубликовали указ Байдена о помиловании Бута

20:49
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Россиянину запрещено получать доход от книг или фильмов о его заключении

Виктору Буту запретили возвращаться в Соединенные Штаты. Такой пункт содержится в указе президента США Джо Байдена о помиловании россиянина, который опубликовал американский Минюст.

"Капитуляция Америки": в США назвали обмен Грайнер на Бута позором
Песков отказался считать обмен Бута выходом из кризиса в отношениях с США

Указом президента Буту предписано отказаться от претензий на изъятые в ходе расследования в США средства. Он также не должен выдвигать какие-либо требования против США и сотрудников американских ведомств, ему нельзя нарушать законы США. Кроме того, россиянину запрещено получать доход от книг или фильмов о его заключении.

"Принимать или получать иным образом финансовую прибыль, прямо или косвенно, с любого вида и объема, книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ, об обстоятельствах его первоначального обвинения или смягчения наказания", - приводит содержание указа РИА Новости.

Если Виктор Бут, который провел в американских тюрьмах почти 15 лет, нарушит один из пунктов указа, помилование может быть отозвано. Документ был подписан еще 2 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виктор Бут
Виктор Бут
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.