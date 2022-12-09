В США опубликовали указ Байдена о помиловании Бута

Россиянину запрещено получать доход от книг или фильмов о его заключении

Виктору Буту запретили возвращаться в Соединенные Штаты. Такой пункт содержится в указе президента США Джо Байдена о помиловании россиянина, который опубликовал американский Минюст.

Указом президента Буту предписано отказаться от претензий на изъятые в ходе расследования в США средства. Он также не должен выдвигать какие-либо требования против США и сотрудников американских ведомств, ему нельзя нарушать законы США. Кроме того, россиянину запрещено получать доход от книг или фильмов о его заключении.

"Принимать или получать иным образом финансовую прибыль, прямо или косвенно, с любого вида и объема, книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ, об обстоятельствах его первоначального обвинения или смягчения наказания", - приводит содержание указа РИА Новости.

Если Виктор Бут, который провел в американских тюрьмах почти 15 лет, нарушит один из пунктов указа, помилование может быть отозвано. Документ был подписан еще 2 декабря.

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