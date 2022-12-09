ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России в США заявил об угрозах сотрудникам дипмиссии

21:32
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Также дипломатов пытаются склонить к предательству

Российские дипломаты в США получают угрозы. Кроме того, американские спецслужбы предлагают сотрудникам загранучреждений сотрудничество, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная... Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами", - заявил Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

По словам российского посла, американские спецслужбы не оставляют попыток "подходов" к российским дипломатам. Им предлагают предать Родину и перейти на сторону "демократической Америки".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.