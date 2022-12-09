Посол России в США заявил об угрозах сотрудникам дипмиссии

Также дипломатов пытаются склонить к предательству

Российские дипломаты в США получают угрозы. Кроме того, американские спецслужбы предлагают сотрудникам загранучреждений сотрудничество, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная... Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами", - заявил Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

По словам российского посла, американские спецслужбы не оставляют попыток "подходов" к российским дипломатам. Им предлагают предать Родину и перейти на сторону "демократической Америки".

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