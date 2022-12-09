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МИД закрыл въезд в Россию для 200 граждан Канады

21:51
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Это ответ на антироссийские санкции режима Трюдо

МИД России на бессрочной основе закрыл въезд в Россию для 200 граждан Канады. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что это ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей.

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В "список-200" внесены, в частности, высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов.

"А также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Дж.Трюдо", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Первую часть приведенного ведомством пофамильного списка представляют руководство и многочисленные сотрудники Украинско-канадского фонда имени Тараса Шевченко. Также в перечне – представители Совета директоров Института св.Владимира в Торонто, Фонда защиты Украины и Канадско-украинского конгресса, а также канадские политики, промышленники и представители СМИ.

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