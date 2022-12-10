Россия предупредила США о последствиях за помощь Киеву

Последуют правовые последствия

Вооруженные силы Украины противостоят ли на поле боя российской армии? Этот вопрос задал наш постпред Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Москвы.

Дипломат отметил, что столь масштабная военная поддержка не оказывалась ни одному государству в истории. Вашингтон уже выделил Киеву на вооружение 40 миллиардов долларов, ещё миллиарды идут от Евросоюза.

На помощь Украине менее чем за год была потрачена сумма, превышающая военные бюджеты большинства стран НАТО. Помимо поставок оружия США и его сателлиты снабжают киевский режим разведданными, в том числе со спутников, обеспечивают ВСУ интернет-связью, ведут подготовку и инструктаж радикалов, сообщает "ТВ Центр".

"Разумеется, мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия", - подчеркнул Небензя.

Ещё одна острая тема, отметил российский дипломат - расползание по всему миру оружия, поставляемого Украине. Ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что вооружения, предназначенные для Киева, всплывают на чёрном рынке не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке.

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