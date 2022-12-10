Точно в цель: Минобороны показало работу гаубиц "Акация"

Они бьют по позициям ВСУ

"Акация" бьет точно в цель. Минобороны опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских гаубиц 2С3.

Расчёты Южного военного округа, в составе которых уверенно действуют призванные во время частичной мобилизации, наносят удары по укреплениям противника, скоплению живой силы и колоннам военной техники ВСУ.

Для разведки и корректировки огня военные используют беспилотники, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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