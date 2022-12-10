Российских военных наградили на передовой

Они самоотверженно сражаются в зоне СВО

Минобороны опубликовало кадры награждения мотострелков Южного военного округа в зоне проведения специальной операции по защите Донбасса.

За отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, ордена Мужества, знаки отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевский крест и медали "За отвагу" - получили на передовой российские военные, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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