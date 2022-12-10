Украина продолжает массированные обстрелы Донецка

Разрушены жилые дома

Этой ночью ещё 20 снарядов из ракетной системы "Град" и пять боеприпасов натовского калибра выпустили боевики по Донецку. Разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

В прицеле радикалов также населённые пункты Луганской республики. Вечером из американских "Хаймарс" они ударили по Новопскову, а несколько часов назад- по городу Сватово.

Российская армия, тем временем, продолжает планомерно отодвигать линию соприкосновения. Наши подразделения развивают наступление на Красно-Лиманском направлении. Противник несёт значительные потери в живой силе и технике, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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