В центре Москвы загорелась усадьба XVII века

Пострадал пожарный

В центре Москвы, в Малом Знаменском переулке произошёл пожар в здании усадебного комплекса конца XVII века, в нём загорелись перекрытия. Около часа назад распространение огня удалось остановить.

Во время обрушения перекрытий пострадал пожарный, ему оказывается помощь, сообщили ТАСС в экстренных службах. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Усадьба Лопухиных была построена на территории Белого города. Сейчас здание принадлежит Международному Центру Рерихов.

В особняке проводилась реконструкция, он должен стать частью музейного квартала.

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