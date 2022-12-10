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Чудесное спасение ребёнка на пешеходном переходе попало на видео

12:48
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Мальчик чуть не попал под колёса автобуса

В Барнауле девушка спасла ребёнка, выбежавшего на проезжую часть. Мальчик очень спешил и чуть не оказался под колёсами автобуса, несмотря на то, что переходил дорогу по зебре.

Избежать трагедии удалось благодаря прохожей, вовремя схватившей школьника за рюкзак, сообщает "ТВ Центр".  

Местные жители уже называют спасительницу ангелом-хранителем и пытаются выяснить номер автобуса, водитель которого нарушил ПДД и даже не притормозил.

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Спасение ребёнка на пешеходном переходе в Барнауле
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