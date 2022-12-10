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Учёные исследуют лёд, добытый в Антарктиде с рекордной глубины

12:19
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Исследования уже принесли результаты

Тайны прошлого нашей планеты и попытка заглянуть в будущее. Российские учёные исследуют пробы добытого в Антарктиде льда возрастом более полумиллиона лет.
Исследовательское судно "Академик Федоров" отправилось к берегам Антарктиды

В холодильной камере при температуре минус сорок градусов хранятся образцы воды, замёрзшей сотни миллионов лет назад. Ледовые керны подняты во время последней научно-исследовательской экспедиции. Цифры на упаковке - глубина на которую удалось погрузить бурильную установку. Она базируется на антарктической станции "Восток", сообщает "ТВ Центр".

Ледяные стержни уложены в строгом хронологическом порядке. Если их мысленно сложить, то получится своего рода шкала намерзания слоёв льда от начала формирования ледника до современности. На большую землю везут фрагменты только тех образцов, которые извлекли с последней отметки, до которой дошли во время бурения. В этом году - 3 456 метров. Возраст такого льда чуть больше полумиллиона лет.

В лабораториях древний лёд дробят на пластины и изучают в разных агрегатных состояниях. Микроорганизмов пока не нашли, но зато учёные могут реконструировать изменения температуры на планете, фиксировать историю вулканических извержений.

С помощью такого прибора учёные могут, например, выделить газ, содержащийся в керне. Частичку атмосферы - проще говоря, воздух, который был на планете сотни миллионов лет назад

Доказано, что изменения климата на Земле зависят от концентрации парниковых газов. За исключением последних двух столетий процесс их накопления в атмосфере шёл естественным путём.  Но человек построил заводы, нефтяные шахты, изобрел автомобиль и всё изменилось.

В этом году участникам 68-й научной экспедиции, которая уже идёт в Антарктиде, нужно поднять очень важный керн возрастом в миллион лет. Известно, что именно тогда сформировалась существующая природная климатическая система Земли. Бурильную установку запустят с метки, достигнутой в прошлом году.

Чтобы присоединиться к научной экспедиции на днях группа из 12 учёных НИИ Арктики и Антарктики и Горного института вылетает из Петербурга в Кейптаун. Там они пересядут на борт исследовательского судна "Академик Фёдоров", который отчалил от берегов северной столицы в середине ноября, держит курс на Антарктиду и как раз сейчас подходит к южным берегам Африки.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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