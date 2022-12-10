Как готовят мобилизованных в Подмосковье

Созданы все условия для службы на передовой

Победа куётся в тылу - эти слова сейчас наполняются особым смыслом и буквально новым содержанием. В Подмосковье, где готовят мобилизованных для подразделений материально-технического обеспечения, показали, с чем они отправятся на передовую.

Теперь у бойцов в аптечке для спасения жизней есть ещё больше средств. Профессиональные медики тоже получили новые комплекты лекарств и оборудования. Например, эластичный резиновый жгут "Альфа" за счёт рифлёной поверхности меньше травмирует кожу. От тяжёлых проникающих ранений спасают бронежилеты.

Зимняя экипировка военных тоже пополнилась: тёплые сапоги, куртки и термобелье. С первых дней мобилизации многие говорили о плохом оснащении солдат. Тыловики уверяют: учли каждую жалобу, сообщает "ТВ Центр".

В рацион питания военнослужащих включено больше разнообразных продуктов. Горячим питанием военные обеспечены в полном объёме. Даже на передовой. Прямо в окопе можно развернуть мини-полевую кухню. Здесь есть горелка, котелок и набор специальных ингредиентов, из которых всего за пять минут можно приготовить полноценный обед. К обеду подают свежий хлеб из полевой передвижной пекарни.

Ещё одна очень важная составляющая тылового обеспечения - мобильные душевые. Всё это оснащение развернули на базе 190-ой Военной школы поваров в Наро-Фоминске. Здесь проходит боевая подготовка подразделений.

Мобилизованные тыловики сейчас готовятся к отправке в зону проведения специальной военной операции, где будут применять все полученные в учебной части навыки.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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