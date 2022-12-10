ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин: Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

13:00
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Берлин и Париж ответят за Минские соглашения

Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. Об этом у себя в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению политика, Берлин и Париж должны сделать это после недавнего заявления Ангелы Меркель о фиктивности Минских соглашений.

"После признания Меркель Франция и Германия несут материальную и моральную ответственность за ситуацию на Украине. Им придётся выплатить компенсации населению Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба. Но это только начало", - написал Володин.

На этой неделе экс-канцлер Германии призналась, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы дать время Украине. За восемь лет Киев стал сильнее и получил от Запада военную помощь. Своим заявлением Ангела Меркель фактически призналась, что Франция и Германия обманули Россию. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обстрел Донецка
Обстрел Донецка
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.