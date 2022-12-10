Володин: Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

Берлин и Париж ответят за Минские соглашения

Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. Об этом у себя в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению политика, Берлин и Париж должны сделать это после недавнего заявления Ангелы Меркель о фиктивности Минских соглашений.

"После признания Меркель Франция и Германия несут материальную и моральную ответственность за ситуацию на Украине. Им придётся выплатить компенсации населению Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба. Но это только начало", - написал Володин.

На этой неделе экс-канцлер Германии призналась, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы дать время Украине. За восемь лет Киев стал сильнее и получил от Запада военную помощь. Своим заявлением Ангела Меркель фактически призналась, что Франция и Германия обманули Россию.

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