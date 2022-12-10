США дали добро Зеленскому на удары по России

Раньше Вашингтон не давал Киеву такого разрешения

США молчаливо одобрили нанесение Украиной ударов по отдалённым целям в России. Об этом узнало издание The Times, ссылающееся на свои источники.

По данным информаторов газеты в Пентагоне, недавно Вашингтон позволил Киеву самому решать, применять ли оружие для дальних целей на территории России. Раньше Штаты запрещали Украине это делать, опасаясь эскалации конфликта.

При этом Америка по-прежнему не даёт добро Киеву наносить удары по гражданским лицам и ликвидировать конкретных людей. Руководство Украины следует этим предписаниям, уточнил собеседник издания.

Подтверждением информации, опубликованной в британской газете, могут служит недавние удары украинских беспилотников по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях. Как сообщило Минобороны России, летательные аппараты были сбиты средствами ПВО, но из-за падения обломков два самолёта получили повреждения обшивки.

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