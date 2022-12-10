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Американский журналист умер на ЧМ по футболу в Катаре

15:42
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Ему было 48 лет

Американский журналист умер во время матча Нидерланды – Аргентина на Чемпионате мира по футболу, сообщает NPR. 48-летний Грант Валь почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Прибывшие по вызову врачи провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего обозревателя издания Sports Illustrated унесли на носилках.

Известно, что журналист заболел во время командировки в Катар и обратился к местным врачам. У него выявили бронхит и прописали антибиотики.

9 декабря сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов (2:2 в основное время, 0:0 в дополнительное, 4:3 по пенальти) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с хорватами.

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