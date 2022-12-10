ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве транспортного хаба на севере Москвы

16:09
  • суббота
  • 10 декабря 2022

Он разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию

На севере Москвы строится современный транспортный узел, в который войдут новая станция метро "Лианозово", действующая D1 и остановки наземного городского транспорта. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что хаб сделает комфортнее поездки почти 280 тысяч жителей трёх районов: Дмитровского, Лианозово и Восточного Дегунино. Транспортный узел также поможет разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую линию и проходящие рядом автодороги.

На месте устаревшей остановки электричек появится комфортный пригородный вокзал: две платформы с навесами и два вестибюля с кассами. Отсюда будет быстрый переход на станцию метро и удобные выходы к ближайшим улицам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Станция Лианозово
Станция Лианозово
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.