Собянин рассказал о строительстве транспортного хаба на севере Москвы

Он разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию

На севере Москвы строится современный транспортный узел, в который войдут новая станция метро "Лианозово", действующая D1 и остановки наземного городского транспорта. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что хаб сделает комфортнее поездки почти 280 тысяч жителей трёх районов: Дмитровского, Лианозово и Восточного Дегунино. Транспортный узел также поможет разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую линию и проходящие рядом автодороги.

На месте устаревшей остановки электричек появится комфортный пригородный вокзал: две платформы с навесами и два вестибюля с кассами. Отсюда будет быстрый переход на станцию метро и удобные выходы к ближайшим улицам.

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