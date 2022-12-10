Ветеранские организации Москвы, ДНР и ЛНР договорились о сотрудничестве

Соглашение подписано в Москве

Руководители общественных ветеранских организаций Москвы, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о сотрудничестве. С инициативой подписания документа выступил Московский городской совет ветеранов, сообщил его руководитель Георгий Пашков.

Ветеранские организации будут обмениваться опытом, информировать друг друга и изучать накопленный опыт ветеранской работы. Предусматривается совместная деятельность по увековечиванию значения Великой Отечественной войны и воспитанию молодёжи.

Сотрудничество поможет оказывать социальную поддержку ветеранам и сохранить военно-историческое наследие России, сообщает портал mos.ru.

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