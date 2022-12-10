Российские войска наступают на двух направлениях

Армия продвигается вперёд

Российские войска ведут наступательные действия сразу на двух направлениях, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. На красно-лиманском направлении удалось занять более выгодные рубежи, а на донецком - выбить противника из укреплённых опорных пунктов.

Также в районе Владимировки уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а в Харьковской области, ДНР и ЛНР поражены шесть пунктов управления армии противника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"