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В Москве строят храм в честь Петра и Февронии

15:14
  • суббота
  • 10 декабря 2022

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание на юго-востоке Москвы. Там, в районе Марьино идёт строительство храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии.

Церковь вместимостью до пятисот человек создана в традициях новгородской и псковской архитектуры. Сейчас специалисты завершают кровельные работы, монтируют купола. Сдать храм планируют в конце следующего года, сообщает "ТВ Центр".

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