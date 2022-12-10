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В Дрездене неизвестный захватил заложников в торговом центре

14:37
  • суббота
  • 10 декабря 2022

До этого он напал на офис местной радиостанции

Все силы городской полиции германского Дрездена задействованы в спецоперации по задержанию мужчины, который открыл огонь в редакции местной радиостанции. Сообщается о гибели одного человека.

Остальным сотрудникам удалось укрыться в безопасном месте. После стрельбы неизвестный забаррикадировался в здании торгового комплекса. Есть сообщения о захвате им заложников.

Сейчас центр города перекрыт, из близлежащих зданий эвакуируют людей, сообщает "ТВ Центр".

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