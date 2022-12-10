Полёт над кронами деревьев: Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ

Видео опубликовало Минобороны

Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике ВСУ. Видео полёта российских самолётов опубликовало Министерство обороны.

Пилоты "Грачей" в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости - очень непросто. Вести огонь в таких условиях - ещё сложнее. Но экипажи с задачей справились – все намеченные цели были поражены.

После ракетных ударов самолёты выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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